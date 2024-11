Foi do Vêneto que 97% dos imigrantes italianos instalados na Serra gaúcha saíram a partir de 1875. Desde lá, a ligação cultural entre sul do Brasil e norte da Itália mantém parcerias como as dos gemellaggios, que criam cidades irmãs em acordos entre prefeituras dos dois países para trocas de experiências, elaboração de projetos e cooperação econômica.