Rota do Sol registra movimento de 58 mil veículos entre a Serra e o Litoral desde sexta-feira

Cerca de 58 mil veículos circularam pela Rota do Sol (Rs-453) entre o dia 20 e a quarta-feira (25) no sentido Serra gaúcha ao Litoral Norte, conforme números do Comando Rodoviário da Brigada Militar. Já no sentido contrário, do Litoral Norte para a Serra, foram 31.320 automóveis no período.

Segundo o órgão de segurança pública, o dia com maior movimentação foi o sábado, quando 12.840 veículos realizaram o percurso entre as duas regiões. Por outro lado, a terça (24), véspera de Natal foi o dia de maior calmaria na rodovia, com 6,6 mil automóveis fazendo o percurso.

Uma estimativa do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar era de que entre 65 mil e 70 mil veículos passassem pela rodovia estadual no período no sentido Serra ao Litoral.

Às 7h desta quinta-feira (26) o movimento começava a se intensificar na rodovia, principalmente no sentido Serra-Litoral. Eram 13 veículos por minuto na região de Vila Seca, distrito de Caxias do Sul.