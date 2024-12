Até 70 mil veículos são esperados na Rota do Sol, entre a Serra e o Litoral, no feriado de Natal

Número é 6,8% maior que no Natal de 2023. Neimar De Cesero / Agência RBS

Está chegando a época de maior movimentação na Rota do Sol (RS-453), a principal ligação entre a Serra gaúcha e o Litoral Norte. Uma projeção do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (3º BRBM) é de que entre 65 mil e 70 mil veículos façam o percurso entre os dias 22 (domingo) e 26 (quinta-feira), ou seja, no feriado de Natal.

De acordo com o major Diego Caetano de Souza, comandante do 3º BRBM, o número representa 6,8% a mais do que os veículos que passaram pela rodovia no Natal de 2023. Além disso, o aumento na frota de automóveis e as especificidades do feriado — neste, o dia 25 é em uma quarta-feira — foram levados em consideração. Para o comandante, viajar durante o dia pode ser mais seguro.

— O melhor horário, se possível, é durante o dia, porque as pessoas são vistas e podem ver. Geralmente é um período que tem mais movimento de veículos, e isso de certa forma é mais seguro, porque (com) mais veículos nas rodovias as pessoas acabam tendo uma atenção e uma concentração maior do que à noite — explica o major.

O comandante do 3º BRBM elenca dicas essenciais para uma viagem mais segura, como fazer revisão nos pneus, nos amortecedores e em toda a parte mecânica dos veículos. Além disso, estar com o cinto de segurança, não utilizar o celular e não dirigir após consumir bebidas alcoólicas. O major ainda diz que é preciso redobrar a atenção aos cruzamentos da Rota do Sol na saída de Caxias do Sul, bem como respeitar os limites de velocidade da rodovia.

— A dica extra é a empatia, ter a tranquilidade e empatia com os demais usuários. O importante é chegar e poder passar as datas festivas com os familiares — aconselha o comandante.

Para garantir a segurança dos usuários da Rota do Sol, foi iniciada no último dia 11 mais uma edição da Operação Golfinho. São 15 policiais no efetivo que atuará na rodovia, em um posto na localidade de Tainhas, em São Francisco de Paula. As ações planejadas pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) têm como objetivo ampliar a segurança nas rodovias, com atenção especial à Rota do Sol.

158 mil nas Hortênsias

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) estima que mais de 158 mil veículos devam passar por rodovias da região das Hortênsias durante o feriado. A expectativa é de que aproximadamente 41,3 mil veículos transitem na região por meio da RS-235, na praça de pedágio de Gramado. Pela praça de São Francisco de Paula, também na RS-235, são esperados 37,2 mil veículos. Já na RS-115, na praça de Três Coroas, a estimativa é de que 80,3 mil veículos transitem na região.

Entre os dias 20 e 26, a EGR vai reforçar os serviços de socorro médico e de atendimento emergencial em todas as rodovias sob sua administração, além de ampliar o grupo de trabalho para agilizar o atendimento nas praças de pedágio. Os picos de maior fluxo nas rodovias devem ocorrer na segunda-feira (23), na quarta-feira (25) e na quinta-feira (26), de acordo com a EGR.

Dicas para uma viagem segura