Relembre as personalidades da Serra que morreram em 2024

A menos de uma semana para o novo ano, o Pioneiro destaca os principais acontecimentos que marcaram 2024 em Caxias do Sul e nos demais municípios da Serra. Nesta quinta-feira (26), você vai ver quem partiu ao longo do ano.

Nascido em 1938 em São Francisco de Paula, José Clemente Pozenato se mudou definitivamente para Caxias do Sul em 1966, onde viveu até o último dia . Diogo Sallaberry / Agencia RBS

José Clemente Pozenato

Um dos principais intelectuais do Estado, José Clemente Pozenato morreu em novembro em Caxias do Sul, aos 86 anos. Ele estava hospitalizado para realizar um procedimento cardíaco e faleceu após complicações. Natural de São Francisco de Paula, o escritor, professor e tradutor escreveu obras emblemáticas como O Quatrilho, adaptada ao cinema com direção de Fábio Barreto e que concorreu ao Oscar de filme estrangeiro em 1996.

Claudio Troian morreu aos 72 anos, em Caxias do Sul. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Claudio Troian

Um dos mais combativos produtores culturais de Caxias do Sul, Claudio Troian morreu em outubro, aos 72 anos. Mais do que um produtor cultural, Troian era um verdadeiro "agitador cultural", ativo em todas as frentes da cena artística de Caxias do Sul. Natural de Porto Alegre, em 2019 ele recebeu da Câmara de Vereadores o título de Cidadão Caxiense.

Margô foi responsável pela formação de bailarinos de Caxias e diversas outras cidades da Serra. Divulgação / Divulgação

Margô Brusa

Pioneira da dança clássica de Caxias do Sul, Margô Dalla Rosa Brusa morreu em fevereiro aos 72 anos. Professora por mais de 50 anos, fez parte da formação de bailarinos, que inspirados pela paixão de Margô pela dança, seguiram a arte como profissão.

Ex-jogador do juvenil do Flamengo, se destacou no futebol amador de Caxias do Sul e também no futsal. Jonas Ramos / Especial

Paulo Lambari

Caxias do Sul perdeu um dos grandes personagens do esporte desde a década de 1960. Morreu em novembro Luiz Alberto Cidade, o Lambari, aos 73 anos. Ex-jogador do juvenil do Flamengo, ele se destacou no futebol amador de Caxias do Sul e também no futsal.

Hilton Britto morreu aos 88 anos. Roni Rigon / Agencia RBS

Hilton Britto

Caxias do Sul se despediu em maio de um dos grandes nomes da crônica esportiva da cidade. Morreu, aos 88 anos, Hilton Britto. Dono de um humor refinado e irônico, ele ficou conhecido pelas décadas de atuação na imprensa, e pela criação e uso de muitas frases de efeito em seus espaços de opinião.

Ricardo Golin, 75 anos, foi um dos fundadores da Comapa, equipe de futsal de Caxias. Juan Barbosa / Agencia RBS

Ricardo Golin

Morreu em fevereiro, aos 75 anos, Ricardo Golin. Além de um dos presidentes do PP, foi presidente da Festa da Uva em 1998 e 2000. Também foi candidato a vice-prefeito de Caxias na eleição de 2004, na chapa de Ruy Pauletti. Golin, empresário, foi presidente do Sindilojas e entusiasta de esportes: fundou a Comapa, em 1968, time de futsal de Caxias que surgiu antes da Enxuta.

Júlio Costamilan foi advogado e político. Câmara dos Deputados / Divulgação

Júlio Costamilan

O advogado e político Júlio Costamilan, morreu em dezembro aos 90 anos. Com extensa vida pública, ele foi deputado federal constituinte em 1988, além de cumprir mandatos na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores, entre outros cargos.

Jó Arse também foi coordenador da 25ª Região Tradicionalista de 2005 a 2013 e em 2015. Fábio Rausch / Divulgação

Jó Arse

Ex-vereador e ex-secretário de Esporte e Lazer de Caxias do Sul, Jó Arse morreu em junho aos 54 anos. Arse foi vereador pelo PDT em 2013 e 2014 e secretário municipal do Esporte e Lazer, de 2014 a 2016. Ligado ao tradicionalismo, também foi fundador do CTG Herança Gaudéria e coordenador da 25ª Região Tradicionalista de 2005 a 2013 e em 2015.

Suzin era reconhecido no meio rural pela atuação em prol dos agricultores. Acervo Câmara de Vereadores de Caxias do Sul / Acervo Câmara de Vereadores de Caxias do Sul / divulgação

Nelson João Suzin

O ex-vereador e presidente do Legislativo caxiense, Nelson João Suzin, 91 anos, morreu em março. Suzin era agricultor e ingressou na política em 1983, quando foi eleito vereador. Ele assumiu a presidência do Legislativo em três oportunidades — em 1983, 1984 e 1993. Ainda foi secretário municipal de Obras na gestão do prefeito Mansueto Serafini Filho.

Durante seu mandato, Pedó foi um defensor de melhorias para a região do bairro Desvio Rizzo. Daniela Xu / Agencia RBS

Jones Pedó

Morreu em dezembro o ex-vereador Jones Carlos Pedó, em Caxias do Sul. Titular da 13ª Legislatura, o parlamentar esteve na Câmara de Vereadores de 2001 a 2004 e integrava a bancada do PDT.

José Reovaldo Oltramari, tinha 77 anos. Luiz Chaves / Divulgação

José Oltramari

Professor universitário, ex-secretário de turismo e ex-presidente da assessoria comunitária e regional, José Reovaldo Oltramari morreu em novembro aos 77 anos. Ele lecionou por mais de 40 anos nas áreas da sociologia, pesquisa e políticas sociais. Atuou também como assessor para assuntos municipais e regionais da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Em 2012, no governo de José Ivo Sartori, trabalhou como secretário de Turismo.

Frei Jenésio era morador do Convento Imaculada Conceição desde 2018. Pelos corredores, esbanjava bom humor. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Frei Jenésio Pereira

Morreu, em setembro, Frei Jenésio Pereira, primeiro capuchinho gaúcho a ter completado 100 anos. Morador do Convento Imaculada Conceição, no bairro Rio Branco, desde 2018, Frei Jenésio concedeu entrevista ao Pioneiro dias antes de comemorar 100 anos, quando recordou momentos importantes de sua vida e trajetória como religioso.

Lorita Menegon de Souza, morreu aos 71 anos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Lorita Menegon de Souza

Exemplo de generosidade, a professora do colégio São José, Lorita Menegon de Souza, faleceu em agosto. Natural de Veranópolis, a professora trabalhou por 23 anos no Colégio São José. Há quatro anos havia largado as salas de aula para se dedicar a projetos sociais. Ela coordenava o grupo de jovens voluntários Amor em Movimento do colégio.

Alziro Antonio Perini durante a homenagem que recebeu em 2018. Felipe Padilha,BD,09/11/2018 / Câmara de Vereadores de Caxias do Sul/ divulgação

Alziro Antonio Perini

Morreu, em abril, Alziro Antonio Perini, aos 78 anos. Ele foi um dos fundadores do Coral Stella Alpina e era reconhecido no município pela valorização da cultura italiana.

Geraldo Grolli foi proprietário da academia Physical por 38 anos, Arquivo pessoal / Divulgação

Geraldo Grolli