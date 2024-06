Morreu neste sábado (22), o ex-vereador e ex-secretário de Esporte e Lazer de Caxias do Sul, Jó Arse. Aos 54 anos, ele tratava um câncer em São Paulo, onde morava atualmente. Arse foi vereador pelo PDT em 2013 e 2014 e secretário municipal do Esporte e Lazer, de 2014 a 2016. A prefeitura decretou luto oficial no município. Ele deixa esposa e três filhos.