Após 50 dias de mobilização, a Fundação Caxias realizou na manhã deste sábado (22) um encontro com voluntários que atuaram na ajuda aos atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul e na Campanha do Agasalho. Além de marcar o fechamento da ação solidária, houve apresentação do balanço da arrecadação, que teve início no dia 3 de maio e foi encerrada na quinta-feira (20).