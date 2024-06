O começo de dia chuvoso e final ensolarado registrado na quinta (20) em Faria Lemos criou um cenário emblemático no interior de Bento Gonçalves. Nas proximidades da antiga Tenda do Neco, na RS-431, uma cruz com o nome de Natália Cobalchini e dos pais Artemio Cobalchini e Ivonete Cobalchini, reluziu com o último resquício de sol.