Obras de asfaltamento da Estrada Velha, entre Caxias e Flores, devem ser concluídas até fevereiro de 2025

Se as condições climáticas colaborarem, a expectativa da prefeitura de Caxias do Sul é de que as obras de pavimentação asfáltica na Estrada Municipal Ernesto Suliani, conhecida como Estrada Velha, que liga Caxias do Sul a Flores da Cunha, sejam concluídas em oito meses, ou seja, até fevereiro de 2025. A assinatura da ordem de início dos trabalhos foi realizada na manhã deste sábado (22), no ponto onde está localizada a placa de divisa entre os dois municípios.