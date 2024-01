Geraldo Grolli, 63 anos, morreu nesta quarta-feira (18), em Caxias do Sul. Ele foi um dos precursores da musculação no município, tendo treinado diversos atletas da modalidade ao longo dos anos. O corpo é velado na sala 2 das Capelas Cristo Redentor e, nesta quinta (18), será feita uma cerimônia de despedida no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul, às 18h30min.