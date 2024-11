Ampliação na isenção do IR pode estimular a economia, mas acentuar desequilíbrio fiscal, avaliam especialistas

A isenção de Imposto de Renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil, recém-anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pode ter efeitos distintos na economia. Entidades que representam trabalhadores comemoram a medida, citando alívio no orçamento de parte dos cidadãos e incremento no consumo. No entanto, representantes do empresariado avaliam que a mudança pode impactar inflação e juro, porque o país abre mão de arrecadação em um cenário onde ainda não atingiu equilíbrio fiscal.