O Rio Grande do Sul mais contratou do que demitiu pelo quarto mês consecutivo. Em outubro, o Estado abriu 14.115 vagas de emprego formal, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). Esse resultado é a diferença entre 141.716 admissões e 127.601 demissões no décimo mês do ano. Entre os Estados, ficou com a segunda colocação entre as unidades da federação com maior saldo no mês, atrás de São Paulo.