Com o reajuste do salário mínimo de R$ 1.412 para R$ 1.518 , o valor pago pelos Microempreendedores Individuais (MEIs) para contribuição previdenciária também aumenta em 2025.

Abaixo, Zero Hora responde as principais dúvidas sobre a contribuição dos MEIs em 2025.

Quanto será a contribuição Mensal dos MEIs?

Como e quando pagar?

O valor é pago no Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que cobra também os impostos devidos pelos MEIs.

O DAS tem vencimento no dia 20 de cada mês, e pode ser emitido diretamente no Portal do Simples Nacional ou pelo App MEI, disponível para Android e iOS. O pagamento pode ser feito via boleto, Pix e débito automático.