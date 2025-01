Caixa anuncia aumento nas taxas de juro do crédito imobiliário

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira (7) um aumento nas taxas de juro do crédito imobiliário , em resposta à elevação da Selic e à escassez de funding da poupança, conforme informações do jornal Valor Econômico .

Em novembro do ano passado, o banco já havia endurecido as condições de financiamento , reduzindo de 80% para 70% a parcela do imóvel financiada pelo Sistema de Amortização Constante (SAC).

“A Caixa esclarece que a definição das taxas de juro do banco se baseia na análise da associação de fatores mercadológicos e conjunturais , dentro das regras prudenciais de definição das condições do crédito”, informou o banco.

O crédito imobiliário tem se mantido aquecido, com previsão de encerrar o ano com recorde. No entanto, a expectativa dos bancos é de desaceleração em 2025, uma vez que a alta da Selic e, sobretudo, a limitação do funding começam a impactar a oferta.