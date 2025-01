Dólar hoje: acompanhe o valor da cotação ao vivo

Banco Central projeta que o valor do dólar fique em R$ 6 em 2025. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O dólar abriu em baixa nesta terça-feira (7), cotado a R$ 6,08. A moeda americana chegou a registrar leve alta ao longo da manhã, chegando a R$ 6,09, mas logo caiu. O dólar iniciou a semana em desvalorização e terminou a segunda-feira cotado a R$ 6,11, recuo de 1,14%. O mercado reagiu a reportagem do jornal The Washington Post, que publicou que a equipe do presidente eleito Donald Trump está avaliando uma abordagem mais amena para taxas de importação, ainda que o republicano tenha negado a informação.

De acordo com relatório divulgado pelo Banco Central (BC) na segunda-feira, a previsão é de que o valor do dólar fique em R$ 6 neste ano, uma melhora muito discreta em relação à última estimativa, que era de R$ 6,05. Por enquanto, não há perspectiva de nova disparada da moeda.

Cotação do dólar ao vivo

Confira o gráfico da evolução da moeda, disponibilizado pela TradingView:

Valor do dólar atualizado

Dólar comercial: R$ 6,07

Máxima dólar comercial: R$ 6,09

Projeção em 2025

A escalada a patamares históricos teve início no fim de novembro, quando o dólar chegou à marca dos R$ 6 pela primeira vez. O pico respondeu à declaração de Haddad, que anunciou isenção no Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Em dezembro, o valor nominal da moeda em relação ao real atingiu o seu recorde histórico, chegando à marca de R$ 6,26.

O crescimento do valor do dólar em 2024 foi o maior desde 2020, primeiro ano da pandemia de covid-19. Em 30 de dezembro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou como "corretas" as intervenções do Banco Central (BC) no mercado de câmbio.