Quais as projeções do mercado para a economia em 2025

Mas também há uma piora relativa e uma "melhora" – entre aspas porque é muito discreta. O primeiro caso é o da estimativa mais frequente para o crescimento do PIB, que sai de 3,49% em 2024 para 2,02% neste ano. O segundo é o do dólar, de R$ 6,05 para R$ 6.

É quase nada, mantém R$ 6 como "piso" do câmbio neste ano, mas é algo: ao menos, não há perspectiva de nova disparada, ao menos até agora. Sobre a origem do principal ponto de tensão econômica dos últimos meses, as contas públicas, a mediana (mais frequente) das projeções é pessimista: o déficit primário deve aumentar de 0,5% do PIB em 2024 – ao redor de R$ 50 bilhões – para 0,6% neste ano.