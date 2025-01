Preço médio da cesta de alimentos sobe 11,1% no RS em 2024, mais que o dobro da inflação

A ferramenta desenvolvida pela Secretaria da Fazenda do Estado para acompanhar preços de 49 produtos que representam 98% do consumo (veja lista completa abaixo) permitiu constatar alta acumulada de 11,1% em 2024. É mais do que o dobro da inflação medida pelo indicador oficial em sua versão "prévia", o IPCA-15, que fechou em 4,71% no ano passado.

A plataforma foi apresentada em agosto, mas já tinha dados acumulados anteriormente por meio de notas fiscais eletrônicas da Receita Estadual. O custo mensal dessa cesta de produtos básicos encerrou o ano em R$ 284,75 na média estadual.

A região com a menor variação no ano foi o Vale do Jaguari, com nove municípios, entre os quais Santiago, com alta de apenas 1,7%. A Fronteira Noroeste, que inclui cidades como Horizontina e Santa Rosa, teve a maior elevação, de 17,2%. A região das Hortênsias segue com a cesta mais cara, de R$ 330,06, valor 22% acima da mais barata, a do Jacuí, onde o conjunto de alimentos custa R$ 271,36.

O que mais contribuiu para a alta foi o grupo de aves e ovos, com aumento de 32% em 2024. Na região do Alto Jacuí, chegou a subir 60%. O grupo de óleos e gorduras também teve aumento significativo, de 25,1%.

O maior alívio veio dos preços de hortaliças, que caíram 33,6% no acumulado do ano. Apesar das perdas de produção causadas pelas enchentes, que elevaram os preços em algumas regiões no período mais crítico, o comportamento climático no restante do ano favoreceu o plantio e a colheita, o que contribuiu para a redução.

Por produto, a maior alta em 2024 foi a do azeite de oliva, de 47,3% no acumulado do ano. O segundo foi o café, que subiu 40%.





O que tem na cesta

Arroz polido (branco)

Feijão-preto

Repolho

Cebola

Tomate

Batata-inglesa

Banana

Laranja

Bergamota

Maçã

Farinha de trigo

Macarrão/Massa

Pão de forma de padaria/Pão de forma industrializado

Pão francês

Ovo de galinha

Leite de vaca pasteurizado

Queijo muçarela/Queijo prato

Iogurte

Açúcar cristal/Açúcar refinado

Sorvete

Sal refinado

Maionese

Massa de tomate/Molho de tomate

Óleo de soja

Margarina vegetal

Cerveja

Vinho

Água mineral

Refrigerante de cola

Refrigerante de guaraná

Café moído

Chá-mate (erva-mate)

Alcatra

Carne moída primeira

Chã-de-dentro (Cochão mole)

Contrafilé

Acém

Carne moída segunda

Costela

Pá (Paleta)

Carré

Pernil

Mortadela

Presunto

Salsicha comum

Linguiça

Coxa de frango (sobrecoxa)

Peito de frango (file/filezinho)

Leia mais na coluna de Marta Sfredo