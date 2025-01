Aplicativo para serviços, atendimento ao público e mutirões de revitalização: saiba os projetos da nova Secretaria de Gestão Urbana

Entre os locais que Weber pretende revitalizar está o Parque dos Macaquinhos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Agilidade na execução dos serviços, aproximação com os moradores e revitalização dos espaços públicos. De forma geral, essas são as principais promessas de Rodrigo Weber, secretário que assumiu a recém-instituída Secretaria de Gestão Urbana, para melhorar a zeladoria de Caxias do Sul nos próximos anos.

De posse do cargo desde 1º de janeiro, Weber tem se informado sobre o funcionamento das equipes que irão integrar a Gestão Urbana. Conforme ele, a pasta irá envolver iluminação pública, fiscalização e destinação final do lixo, manutenção de praças, parques e jardins (roçadas, capina), zeladoria e manutenção dos cemitérios públicos e obras viárias.

Ao todo, mais de cem servidores estarão a cargo da Gestão Urbana em março, quando oficialmente a pasta inicia as atividades. Segundo Weber, foi estabelecido um intervalo de cerca de três meses para a transição entre as atuais secretarias e a nova pasta. Nesse período, as solicitações de serviços seguem tal como no ano passado, com os mesmos canais de comunicação.

Leia Mais Prefeitura de Caxias do Sul arrecadou R$ 135 milhões com o pagamento do IPTU em cota única

Assim que a nova secretaria tiver estrutura, os contatos serão divulgados para a população. O primeiro passo para tornar as operações viáveis, conforme o secretário, é organizar todos os servidores, tomar conhecimento dos contratos e definir um espaço que sirva provisoriamente como a sede da Gestão Urbana.

— Acredito que, atualmente, o setor de Iluminação Pública é a estrutura mais adequada para que a gente possa se instalar provisoriamente. E esse provisório pode durar um ano, talvez dois. Também estamos avaliando a possibilidade de termos uma instalação junto à Maesa. Mas tudo é uma questão que precisa ser vista junto ao executivo — explica.

Desafios da Gestão Urbana

Fazer das praças ambientes mais atrativos e acelerar processos são apontados por Weber como as metas que exigirão a atenção da nova secretaria neste primeiro momento. Na análise dele, a jardinagem e a iluminação terão papel fundamental no processo de revitalizar os espaços públicos.

— A nossa ideia é dar um choque de realidade nos espaços que são mais utilizados, onde as pessoas levam os filhos. Vamos trabalhar para tornar os ambientes mais floridos e bonitos e mais iluminados, para aumentar a segurança. A zeladoria foi criada com o intuito de melhorar o aspecto visual e oferecer atendimento mais rápido para as demandas da população.

Leia Mais Confira quem são os novos subprefeitos e coordenadores dos distritos de Caxias do Sul

Sobre o serviço de iluminação pública, especificamente, Weber antecipou que uma reunião entre o Consórcio Luz de Caxias do Sul e a prefeitura deve ocorrer. O secretário procura uma solução para que as metas estabelecidas em contrato sejam cumpridas.

— Estivemos no setor da Iluminação Pública nesta semana e soubemos que tem mais de 970 pedidos em aberto. Já houve momento em que mais de 5 mil solicitações estavam pendentes. Mesmo assim o número continua alto. Nosso intuito é traçar cronogramas de trabalho para que esses pedidos sejam reduzidos — detalha.

Weber foi eleito no final do ano passado com mais de 3,2 mil votos. Apesar de ter se licenciado para assumir a Secretaria de Gestão Urbana, ele planeja voltar para a Câmara de Vereadores até o final da legislatura. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Projetos para depois de março

A definição da sede provisória da secretaria é um dos pontos centrais da gestão de Weber. Isso porque o secretário pretende implementar, em fevereiro, o serviço de atendimento presencial para os moradores. A ideia é que, uma vez por semana, a agenda do secretário seja aberta para receber as demandas de munícipes.

Além do espaço, Weber planeja adotar um aplicativo no qual os moradores poderão fazer solicitações de manutenções necessárias e acompanhar o andamento do serviço.

Leia Mais Estado de calamidade é prorrogado em Caxias do Sul para a realização de novas obras em decorrência da chuva de 2024

— A pessoa está passeando pelo bairro e vê que o parquinho está em más condições. Ela, então, poderá abrir um chamado no aplicativo e monitorar a manutenção por esse mesmo canal. Claro que esse projeto ainda vai demorar para sair do papel. Precisamos de orçamento e tempo para desenvolver. Mas será um meio de comunicação específico da zeladoria, que vai unir todos os serviços da secretaria — exemplifica.

A curto prazo o secretário pretende iniciar uma série de mutirões para mapear as principais demandas dos espaços públicos da cidade e revitalizá-los. O foco será voltado para os parques da área central e bairros, Jardim Botânico, Praça do Trem, entre outros.

Papel na política

A nomeação de Weber para a nova Secretaria de Gestão Urbana causou dúvidas entre os 3,2 mil eleitores do vereador. Segundo o próprio parlamentar, diversas pessoas o procuraram com questionamentos sobre os próximos quatro anos. Apesar de licenciado para assumir a pasta, ele assegura que se manterá vigilante com as demandas do bairro Planalto.

— Confesso que num primeiro momento, quando houve o convite, eu não quis (aceitar). E não quis exatamente por entender que deveria cumprir o papel como vereador. Mas, conversando com o prefeito Adiló, ele mostrou que eu tinha o perfil para assumir essa secretaria. Me senti desafiado. A gestão urbana era algo que eu tanto falava e cobrava. Agora tenho a chance de fazer — afirma.