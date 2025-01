Quais são as prioridades do prefeito reeleito de Caxias do Sul para o primeiro ano de mandato

A entrevista ocorreu no Jornal do Almoço desta segunda-feira (6) e foi conduzida pelos jornalistas Shirlei Paravisi e Alessandro Valim Reprodução/RBS TV / Divulgação

Telemedicina, iluminação pública, começo das obras do futuro aeroporto de Vila Oliva e zeladoria da cidade. Essas são as quatro prioridades do primeiro ano do segundo governo do prefeito Adiló Didomenico (PSDB) mencionadas por ele em entrevista à RBS TV no Jornal do Almoço desta segunda-feira (6), conduzida pelos jornalistas Shirlei Paravisi e Alessandro Valim. O chefe do Executivo também citou como trabalhará respeitando os poderes, ao lado do seu vice-prefeito, Edson Néspolo (União Brasil), e como organizará as finanças municipais, principalmente com o acordo à vista do Caso Magnabosco "quase sendo assinado".

TELEMEDICINA E ZELADORIA

Para o prefeito Adiló Didomenico, 2025 será um ano em que projetos devem começar a sair do papel, como a telemedicina e o aeroporto de Vila Oliva, além de melhorar a zeladoria da cidade.

— O primeiro ano de governo é licitar a telemedicina, que vai ser uma revolução no sentido da medicina. A iluminação, que a gente já está há tempo implantando e vai ser (o trabalho) concluído este ano, e pretendemos iniciar as obras do Aeroporto de Vila Oliva. Além da questão da reformulação de toda a parte da zeladoria da cidade, que foi um compromisso muito forte da campanha e que o secretário (Rodrigo) Weber já está trabalhando. Demora um pouco, porque ele tem que puxar todos os contratos que estão espalhados em outras secretarias, mas vai dar uma resposta muito interessante — destacou.

Nós estamos preparados para fazer bem melhores entregas no primeiro governo ADILÓ DIDOMENICO Prefeito de Caxias do Sul

CONTAS PÚBLICAS

Outra questão latente neste segundo mandato é a assinatura do acordo com os credores do Caso Magnabosco. O processo já se arrasta há décadas e, conforme apurado pelo colunista Alessandro Valim ainda em dezembro de 2024, a proposta inicial sinaliza um valor de pagamento mensal de cerca de R$ 3 milhões, por um prazo de quase duas décadas, fechando um desconto de 30% no valor total da dívida, que chega em R$ 1 bilhão. O prefeito citou que o município está trabalhando para assinar o acordo e que, mesmo com essa encargo, o governo buscará manter um orçamento equilibrado.

— Olha, nós estamos com o orçamento equilibrado depois de quatro anos. Nós assumimos (em 2021) com a perspectiva de furo, de déficit de R$ 230 milhões. Isso nunca aconteceu na história. E uma pandemia impondo um regime ao prefeito que não tinha nem como pensar, a despesa explodindo e a receita caindo. E todo esse quadro nós levamos praticamente três anos para equilibrar. Hoje, nós temos um orçamento equilibrado, mas temos também pela frente um acerto do Caso Magnabosco, que ainda não está concluído. A Procuradoria-Geral do Município (a PGM) está cuidando disso, o escritório de Curitiba, que vai talvez trazer uma nova realidade. Mas eu espero que, apesar de tudo isso, nós estamos preparados para fazer bem melhores entregas do que no primeiro governo — comentou Adiló.

OBRAS PÚBLICAS

Em relação às obras públicas, o prefeito salientou que, com a contratação de um seguro para cada novo projeto que for realizado, há uma nova garantia de que as obras sejam entregues dentro dos prazos.

— Obras de vulto (tipo de licitação que envolve contratos com valores extremamente altos), nós já decidimos contratar o seguro. Então, se houver qualquer problema com a empresa, o seguro fica na obrigação de contratar alguém para terminar aquela obra e nos tira essa trava, digamos assim, porque, para licitar novamente uma obra que uma empresa abandonou, desistiu, é muito difícil — ressaltou Adiló.

SECRETARIADO

A escolha do novo secretariado também foi abordada na entrevista. Por ser uma equipe mais política do que técnica, há um questionamento na qualidade das entregas dos nomeados em suas respectivas pastas, porém o prefeito Adiló está confiante com os novos integrantes do seu governo.

— Eu entendo que nós vamos ter gratas surpresas. Essa equipe foi montada pela equipe de transição do governo. Tem o viés político e técnico junto, na maioria das pastas. Nós estamos demorando um pouco porque a gente exonerou todo mundo. É um novo governo. Então, pode ter certeza que nós teremos uma resposta muito positiva. A equipe que cumpriu o mandato do primeiro governo, foi uma equipe que nos ajudou muito. Foram chamados no meio de uma pandemia, sem dinheiro. Então, eu sou muito grato, e tenho uma esperança muito grande nessa parceria junto com o Néspolo e com esse novo secretariado. Também estamos fazendo um planejamento estratégico, coisa que a gente não pôde sequer pensar no primeiro governo — frisou o prefeito.

Leia Mais Novo secretariado do segundo governo de Adiló Didomenico toma posse na prefeitura de Caxias do Sul