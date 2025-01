Novo secretariado do segundo governo de Adiló Didomenico toma posse na prefeitura de Caxias do Sul

Os 27 novos secretários, diretores e responsáveis por órgãos do segundo governo de Adiló Didomenico (PSDB) assumiram seus cargos na tarde desta quarta-feira (1º), na prefeitura de Caxias do Sul. Antes da posse, foi realizada a despedida da, agora, ex-vice-prefeita, Paula Ioris (PSDB). Ela recebeu um buquê de flores da primeira-dama, Jussara Canali, e saiu do espaço com uma salva de palmas.