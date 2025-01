Confira quem são os novos secretários adjuntos do segundo governo de Adiló Didomenico na prefeitura de Caxias do Sul

Depois de dar posse aos titulares na quarta-feira (1º), agora o prefeito Adiló anuncia os nomes dos assessores diretos das pastas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico (PSDB), anunciou nesta sexta-feira (3) os nomes de 13 secretários adjuntos, uma espécie de número 2 para pastas do governo municipal. Eles passam a integrar a nova estrutura da prefeitura. O salário de cada um é de cerca de R$ 16,9 mil.

A criação de 18 cargos de secretários adjuntos, mais o de procurador-geral adjunto, foi aprovada em sessão extraordinária da Câmara de Vereadores em 13 de dezembro, com 16 votos favoráveis e seis contrários. Segundo o critério da administração municipal, os 18 adjuntos não necessariamente são nomeados um para cada secretaria. Uma pasta pode ter mais de um secretário adjunto.

A remuneração dos ocupantes dos novos CCs criados foi fixada em 90% da remuneração de um secretário municipal. Já no dia 20 de dezembro, a Câmara reuniu-se em sessão extraordinária para reajustar o vencimento dos secretários municipais, que passou de R$ 16.604,23 para R$ 18.864,86, ou seja, um aumento de cerca de 13%. Com a nova remuneração dos titulares, os adjuntos terão um vencimento de R$ 16.978,37. A prefeitura já havia feito tentativa anterior de criar quatro secretários adjuntos em janeiro de 2023, mas ela foi derrubada pela Câmara.

Na composição dos 13 adjuntos divulgada nesta sexta pela prefeitura, há pelo menos quatro ex-secretários do governo anterior - Alfonso Willenbring Júnior, Daniele Meneguzzi, Carlos Giovani Fontana, Volmir Moschen e Flávio Cassina (PRD) – além de nomes conhecidos no cenário político, como os ex-vereadores Kiko Girardi (União Brasil), Velocino Uez (PRD) e Edi Carlos Pereira de Souza (PSB). Michel Pillonetto (PSD), ex-candidato a vice-prefeito na chapa do candidato Felipe Gremelmaier (MDB) também integra a lista.

A criação dos cargos de secretários adjuntos tem a justificativa de liberar o secretário titular para ações mais estratégicas da pasta e a aproximação com a comunidade, ficando os adjuntos com a tarefa de encaminhar questões práticas do dia a dia.

A prefeitura deve anunciar na próxima segunda-feira (6), a composição do quadro de subprefeitos para 11 distritos e regiões administrativas e mais o coordenador distrital. Ficará faltando a oficialização do nome do titular para o gabinete do município em Brasília, o que deve ocorrer mais para o final do mês. Não há previsão para nomeação dos cinco adjuntos que ficaram faltando para integrar o time dos 18 para todos os cargos criados.

A LISTA DOS 13

Secretaria de Obras: Kiko Girardi

Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade: Alfonso Willenbring Junior

Secretaria da Habitação: Volmir Moschen

Secretaria da Saúde: Daniele Meneguzzi

Secretaria de Urbanismo: Carlos Giovani Fontana

Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico: Silvio Tieppo

Secretaria da Administração, Tecnologia e Inovação: Flávio Cassina

Secretaria de Gestão Urbana: Edi Carlos Pereira de Souza

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Velocino Uez

Secretaria de Esporte e Lazer: Michel Pillonetto

Secretaria do Meio Ambiente: Ramon Sirtoli (1)

Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social: Coronel Luiz Carlos Neves Soares Junior (2)

Secretaria de Educação: Simone Selbach (3)

(1) Vinha atuando como diretor de serviços da Secretaria do Meio Ambiente.

(2) Coronel da Brigada Militar, foi comandante do 1º Batalhão de Bombeiro Militar (1º BBM) e diretor do Departamento de Segurança e Proteção Contra Incêndio. Estava à frente do Comando-Geral do CBM-RS até entrar para a reserva em 2023.

(3) Professora, é pedagoga, especialista em Práticas Pedagógicas Interdisciplinares. Mestra em educação.