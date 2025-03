A reunião do prefeito de Caxias com vereador da oposição e outros destaques da política

Prefeito e vereador conversaram sobre a redação de projeto do Executivo. Andreia Copini / Divulgação

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, esteve no gabinete do vereador Claudio Libardi (PCdoB), na última sexta-feira (7), na Câmara. Ambos conversaram sobre os problemas apontados pelo vereador da oposição em projetos e documentos do Executivo.

A falta de detalhamento e existência de erros já foram destacados em várias sessões, inclusive com adiamentos e votos contrários a projetos. No dia anterior, o prefeito também esteve no gabinete do vereador Rafael Bueno (PDT). Tem sido uma prática de Adiló ir até a Câmara quando há assuntos a tratar com parlamentares.

Ação na Justiça se não houver reuniões

No fim da sessão da última terça-feira (11) na Câmara, Libardi disse que vai entrar com um mandado de segurança na Justiça caso a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação (CCJL) não faça reuniões para debater pareceres dos projetos de lei. O pedido, caso ocorra de fato, será para anular todos os documentos já emitidos na atual legislatura.

O grupo tem o papel de analisar a legalidade das propostas antes delas seguirem para outras comissões e o plenário. Libardi e outros vereadores reclamam, porém, que os pareceres chegam prontos apenas para assinatura, sem reuniões para discutir os encaminhamentos.

O vereador do PCdoB encaminhou um ofício à mesa diretora para resolver a questão. O presidente da Casa, Lucas Caregnato (PT), disse que não será necessário o encaminhamento da ação judicial e que a situação será resolvida internamente. O presidente da CCJL é Daniel Santos (Republicanos), que está em Brasília.

Comissão para discutir regimento

Já na sessão desta quarta-feira (12), Libardi disse que vai encaminhar a criação de uma comissão para discutir mudanças no regimento interno da Câmara. A mesa diretora já vinha analisando formas de encaminhar alterações. A sugestão partiu da bancada do PCdoB, mas tem apoio de outros partidos. Os vereadores também discutem a modernização do sistema interno da Casa. O atual é considerado defasado.

Conversa com Alexandre Padilha

Na viagem a Brasília encerrada nesta terça-feira (11), o prefeito Adiló Didomenico se encontrou com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que tomou posse nesta semana.