Naomi Osaka quebra tabu de 33 meses e volta a disputar uma decisão no tênis

A japonesa Naomi Osaka voltará a disputar uma final no circuito feminino de tênis após 33 meses. Neste sábado (4), a jogadora que já foi bicampeã do Australian Open (2019/2021) e do US Open (2018/2020) garantiu vaga na decisão do WTA 250 de Auckland, na Nova Zelândia, ao derrotar a americana Alycia Parks, 78ª do ranking mundial, por 6/4 e 6/2 em uma hora e 11 minutos de partida.