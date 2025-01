Após eliminar Djokovic, Reilly Opelka vai à final em Brisbane

O tenista americano Reilly Opelka confirmou o bom momento e, após surpreender o mundo ao eliminar Novak Djokovic nas quartas de final do ATP 250 de Brisbane , na Austrália, garantiu vaga na decisão do torneio . Seu adversário será o tcheco Jiri Lehecka em confronto marcado para domingo (5), às 5h30min (de Brasília).

Na semifinal disputada neste sábado (4), Opelka derrotou o francês Giovanni Mpetshi Perricard , de apenas 21 anos e 30º do mundo, por 6/3 e 7/6 (4) e se classificou para a sétima decisão da carreira, a primeira desde abril de 2022, quando se sagrou campeão do ATP 250 de Houston.

Lesões e queda no ranking

O tenista americano já chegou a ser o 17º do mundo em fevereiro de 2022, antes de ser obrigado a parar por dois anos e meio para tratar um tumor benigno no quadril, seguido de uma lesão no tendão do punho direito. Os problemas de saúde o fizeram pensar em abandonar a carreira, mas Reilly Opelka voltou às quadras em julho do ano passado, quando fez uma semifinal no ATP 250 de Newport, na Inglaterra.