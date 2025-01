Polônia e Estados Unidos decidem a United Cup

Swiatek lidera equipe polonesa em busca de título inédito. STEVE CHRISTO / AFP

A decisão da United Cup, torneio por equipes mistas promovido pela ATP e WTA para marcar o início da temporada 2025 do tênis, será entre Polônia e Estados Unidos. O confronto ocorrerá neste domingo (5), às 3h30min (horário de Brasília), em Sydney, na Austrália.

Neste sábado (4), nas semifinais, os poloneses passaram pelo Cazaquistão por 3 a 0 e os americanos superaram a República Tcheca pelo mesmo placar.

O primeiro time a se classificar foi a Polônia, vice-campeã da edição passada. No primeiro duelo, Hubert Hurkacz, 16º do ranking mundial, superou Alexander Shevchenko, 78º colocado, por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/2.

Leia Mais João Fonseca é campeão do Challenger de Camberra e se aproxima do Top 100

A classificação foi definida por Iga Swiatek, número 2 do mundo, que venceu Elena Rybakina, sexta da WTA, por 2 a 0, parciais de 7/6 (7-5) e 6/4 em duas horas e três minutos de uma partida cheia de alternativas.

Esta foi a sexta vitória da ex-líder do ranking na competição. Swiatek venceu as quatro partidas de simples que disputou e as duas de duplas mistas de que participou.

Com o confronto definido, a partida de duplas mistas serviu apenas para somar pontos nos dois rankings, e os poloneses Maja Chwalinska e Jan Zielinski marcaram 6/4 e 6/1 contra Zhibek Kulambayeva e Alexander Shevchenko.

EUA em busca do bi

EUA contam com Gauff para conquistar segundo título do torneio. STEVE CHRISTO / AFP

Campeões da primeira edição do torneio em 2023, os Estados Unidos também contam com uma jogadora que está com o mesmo desempenho de Swiatek. Coco Gauff, terceira do ranking mundial, também venceu quatro em simples e duas nas duplas mistas.

Neste sábado, Gauff fez o primeiro ponto da equipe americana ao vencer Karolina Muchová, 22ª do mundo, por 6/1 e 6/4, e segue sem perder um set sequer na competição, o que é uma pequena diferença em relação a Swiatek, que tem um set perdido para a britânica Katie Boulter nas quartas de final.

Leia Mais João Fonseca e mais quatro brasileiros disputam qualifying para o Australian Open 2025

A vaga americana na final foi definida com uma pitada de sorte. Taylor Fritz, quarto do ranking mundial, estava perdendo para Tomas Machac, 25º da lista, por 6/7 (4-7) e 6/5, quando o rival se retirou sentindo cãibras e dores no joelho esquerdo. O tcheco chegou a ter 5/3 e saque para fechar o jogo e empatar o confronto, mas perdeu três games seguidos e não conseguiu continuar em quadra.

Logo depois, Desirae Krwczyk e Denis Kudla derrotaram Gabriela Knutson e Patrik Rikl por 7/5 e 6/0 e fecharam a disputa.