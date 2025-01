Coleta de lixo não funciona há quase três meses em Viamão, e prefeitura prevê mais 10 dias para regularizar serviço

Faz aproximadamente três meses que moradores de algumas regiões de Viamão enfrentam a falta de coleta de lixo e o consequente acúmulo dos resíduos em frente às suas casas. Na tentativa de evitar o mau cheiro e as pragas, algumas pessoas têm optado por enterrar ou queimar o lixo.

Recém-empossado como prefeito, Rafael Bortoletti (PSDB) descreveu a situação como "caótica" e prometeu regularizar o serviço em 10 dias. Ele concedeu entrevista nesta segunda-feira (6) ao Bom Dia Rio Grande, da RBS TV.

— Em 10 dias, a empresa regulariza a coleta. O que é regularizar? É colocar exatamente como estava, os dias que passavam (com o caminhão) em sua casa, voltar a passar. Essa é a minha prioridade como prefeito — afirmou Bortoletti.

Anteriormente, a regularização do serviço já havia sido projetada para 5 de janeiro. No entanto, o prazo foi ampliado para a segunda quinzena do primeiro mês de 2025.

O chefe do Executivo explica que o lixo acumulado em frente às residências dos moradores é resultado de um déficit de seis meses no serviço. Uma rota emergencial, que Bortoletti promete divulgar ainda nesta segunda-feira, foi criada para atender às regiões mais afetadas, como bairros periféricos e da zona rural do município.

Contratada em caráter emergencial em 19 de dezembro de 2024, a Brisa Transporte informou que coletou 2 mil toneladas do material até 31 de dezembro. Segundo a empresa, o número representa mais da metade do habitual recolhido em um mês em Viamão.

Ratos, lixo enterrado e mau cheiro

Os moradores do bairro Augusta Meneguine, visitado pela reportagem nesta segunda-feira, têm se desdobrado para lidar com os resíduos acumulados. Alguns optaram por queimar e enterrar o lixo.

— Tenho queimado o lixo (seco) e aberto buracos para o lixo orgânico. Essa situação está há dois meses — relata Renato Santos, que enfatiza o mau cheiro na rua em que ele mora.

Outra moradora do bairro, Rosa Adriana Lima, revelou que levou o lixo para descartar na casa da filha, em Alvorada, para evitar o acúmulo durante as festividades de Natal. Segundo ela, o caminhão da coleta não passa no Augusta Meneguine há mais de dois meses.

— Tive de levar (o lixo) na minha filha, outra cidade, que aí eles coletam. Estava muito "lixaredo" aqui, não dá para passar o Natal com aquele "lixaredo" na frente de casa — conta.

Leia Mais Aplicativo emite alerta sobre reajuste de passagem de ônibus em Porto Alegre; prefeitura diz que não há aumento previsto

Elisângela conta que optou por guardar o excesso de lixo nos fundos do pátio, além do material que também queimou. Ela relata que a aparição de ratos, aranhas e baratas tem sido frequente desde o início do problema.

— Depois desse lixo, começou a aparecer bicho de tudo que é lado. Tenho lixo guardado lá nos fundos, que não tem onde botar. Mas tem pessoal deixando na praça, onde as crianças brincam, tem pilhas de lixo ali — afirma.

Operação da prefeitura

Além da promessa de regularizar o serviço em 10 dias, a prefeitura de Viamão destaca que mais de 267 toneladas de lixo têm sido recolhidas diariamente no município. Antes da virada do ano, eram coletadas 160 toneladas.