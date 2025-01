Incêndio atinge prédio de três andares às margens da BR-116, em Novo Hamburgo

Um incêndio atingiu um prédio de três andares no bairro Rincão, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, no início da noite deste domingo (5). Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, o imóvel, que fica na Rua Arnildo Rost, às margens da BR-116, tinha espaços comerciais no térreo e residenciais na parte superior, porém estava desativado. Ninguém ficou ferido.