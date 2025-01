Veja como foi concurso de sósias de Fernanda Torres em Porto Alegre

O concurso aconteceu dois dias antes da conquista de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025 , neste domingo (5), como Melhor Atriz em Filme de Drama por sua atuação em "Ainda Estou Aqui" . Torres concorreu contra Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet.

Entre as participantes do concurso de sósias, havia quem estivesse vestida de "Fernanda Torres indicada ao Oscar", "Fernanda Torres no "Altas Horas"", Vani, de "Os Normais", e Maria Augusta Carneiro, de "O que é isso, companheiro?". A vencedora foi a "Fernanda Torres" versão Fátima, personagem da atriz em "Entre Tapas e Beijos".