Dona do bar KSA volta do recesso e encontra imóvel saqueado: "Levaram praticamente tudo"

Todo o estoque de bebidas alcoólicas foi levado. KSA / Divulgação

Ao voltar do recesso de fim de ano, a dona do bar KSA, no Centro Histórico, encontrou seu negócio saqueado. A empresária Bruna Petró diz que o espaço havia sido trancado no dia 26 de dezembro e que não havia sinais de arrombamento pelo lado de fora, mas que a porta que dá acesso ao segundo piso estava aberta e com a fechadura arrombada.

— Quando vi que estava aberto, imediatamente pensei que o bar havia sido roubado, mas não achei que seria nessa proporção. Levaram praticamente tudo que viabiliza o funcionamento do bar. Além do roubo, foram encontradas mensagens de ameaça nas paredes.

Foram roubados duas caixas de som, equipamentos de discotecagem, cabos dos equipamentos, um projetor, quatro freezers de cerveja, todo o estoque de bebidas alcoólicas, que renderia um mês, oito maquinas de cartão, duas impressoras de notas fiscais, um notebook, 10 extintores de incêndio, cinco coolers de gelo, seis rádios de comunicação de equipe, duas mesas de cozinha, utensílios de cozinha e de coquetelaria, fritadeira e duas chapas de cozinha.

Leia Mais Concluída primeira etapa de elevação do dique do Sarandi, em Porto Alegre

Sobraram apenas itens mais pesados, como uma mesa de sinuca, mobiliários de concreto, vasos de planta, mobiliário fixos e a iluminação. Bruna calcula que o prejuízo gire em torno de R$ 100 mil. Ela diz já ter registrado um boletim de ocorrência com a Brigada Militar. Por sua vez, a BM afirma que o fato se trata de desacordo comercial.

A empresária diz que ainda não tem data para reabrir o bar.

— (Só vou reabrir) quando conseguir o básico para voltar a operar. Estamos recebendo um apoio massivo da comunidade de bares de Porto Alegre, de coletivos de música eletrônica, de amigos e de frequentadores do espaço. Temos algumas ideias de como arranjar recursos, incluindo festas e até financiamento coletivo, mas nosso objetivo agora é tentar recuperar o que foi levado — explica.

O KSA fica instalado em um imóvel de 1949 na Rua Duque de Caxias. Antes do negócio, a casa abrigava uma loja de roupas. A operação funciona de quarta-feira a sábado, das 20h à 0h. Além de bar, funciona como espaço cultural e recebe eventos com exposição de arte.

KSA fica instalado em um imóvel de 1949 na Rua Duque de Caxias. KSA / Divulgação

Comunicado do KSA nas redes sociais:

O que diz a Brigada Militar

"A Brigada Militar, por meio do 9º BPM, informa que o suposto furto/arrombamento em um bar situado na rua Duque de Caxias, no bairro Centro Histórico, foi registrado por uma guarnição da unidade no último dia 6 de janeiro, por volta das 17h. A guarnição atendeu a um chamado do 190, onde a solicitante, proprietária do bar, informou que estava de recesso de fim de ano desde o dia 26 de dezembro. Ao retornar no dia 4 de janeiro, percebeu que a porta interna de seu estabelecimento estava aberta, com o cadeado trocado, e constatou a falta de alguns itens.

A comunicante relatou ainda que estava em atrito com sua ex-sócia, a qual já havia ameaçado levar todos os pertences do estabelecimento. Além disso, segundo a comunicante, os vizinhos teriam visto a ex-sócia da proprietária levando os itens.

É importante ressaltar que o fato ocorrido não configura furto/arrombamento e sim um desacordo comercial.

É importante ressaltar que o delito de furto/arrombamento na área do 9º BPM apresentou um decréscimo de 33,9% ao comparar dezembro de 2024 com o mesmo período de 2023. O decréscimo é ainda maior, chegando a 61,9% se compararmos dezembro com novembro de 2024, demonstrando que as ações de polícia ostensiva realizadas pela unidade têm surtido efeito, trazendo mais tranquilidade e sensação de segurança aos residentes e comerciantes do Centro Histórico.

Brigada Militar

Patrimônio do Povo Gaúcho!

Em caso de emergência, ligue 190.