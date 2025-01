André Machado pede a vereadores que deixem divergências de lado e foquem nas convergências

Segundo suplente da bancada do PP na Câmara, o jornalista André Machado assumiu a cadeira por três dias , na ausência de Mauro Pinheiro, já que a primeira suplente, Mônica Leal, foi para a Secretaria de Transparência.

Na primeira manifestação na tribuna, o diretor-geral do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) dirigiu-se a vereadores de esquerda e de direita e pediu que deixem de lado as divergências para focar nas convergências. Fora da tribuna, conversou de forma amistosa com vereadores de esquerda.