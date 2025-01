Diálogo e alinhamento: como foi a primeira semana de Rodrigo Decimo à frente da prefeitura de Santa Maria

Rodrigo Decimo (C) percorreu gabinetes e cumprimentou cidadãos na prefeitura de Santa Maria, nesta terça-feira (7). Marcelo Oliveira / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Nos primeiros sete dias desde que assumiu a gestão municipal de Santa Maria, Rodrigo Decimo (PSDB) tem mais ideias no papel do que ações na prática. O tucano usou a primeira semana para fazer reuniões de alinhamento com o secretariado e com vereadores, e projeta para os próximos dias o início efetivo das ações, além de divulgar um planejamento de governo.

Nesta terça-feira (7), Decimo e a vice-prefeita Lúcia Madruga percorreram secretarias da prefeitura para dar boas-vindas aos servidores e às equipes das pastas. Durante a tarde, uma reunião definiu o vereador Givago Ribeiro (PSDB) como líder do governo na Câmara Municipal.

Decimo instituiu, na segunda-feira (6), um núcleo estratégico de governo, composto por sete pastas: Governança, Procuradoria-geral do Município, Comunicação, Fazenda, Gestão de Pessoas, Planejamento e Transparência e Controle. A proposta é que as secretarias deem "condições para as demais fazerem suas entregas". O novo prefeito também estabeleceu uma linha de diálogo com os vereadores recém-empossados para buscar "aproximação e alinhamento de pautas".

Para a próxima semana, a vice Lúcia prepara um seminário com o primeiro escalão, em que será definido um calendário de entregas para todo o governo municipal.

— Vamos dividir em quatro: um de cem dias, um de curto prazo que vai até o final do semestre, um de médio prazo até o final de 2026 e outro de longo prazo até o final do mandato. Vamos estabelecer as entregas que queremos fazer em cada um desses quatro períodos. Logicamente, vamos nos debruçar no plano de cem dias, que são as entregas que entendemos mais importantes porque vão dar o tom do nosso governo. Todas as secretarias já estão desenvolvendo algumas ações — explica o prefeito.

Até abril, Decimo planeja dar início ao terceiro turno no sistema de saúde municipal, começando por uma ou duas unidades que terão horário estendido de forma permanente. Mudança semelhante deve ser adotada também nas creches de educação infantil: o prefeito quer ampliar o turno da tarde, que atualmente se encerra às 17h30min, para as 19h. A demanda já foi encaminhada à secretária de Educação, que deverá apresentar em breve quais são as instituições em que a mudança na carga horária já pode ser implementada.