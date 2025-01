Bagé tem primeira mulher surda vereadora do RS

Discurso de posse foi feito em libras na manhã desta terça-feira (7). Marcelo Duarte / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Tomou posse nesta terça-feira (7) como vereadora de Bagé Ana Paula Moreira (PT), tornando-se a primeira mulher surda em um Legislativo municipal na história do Rio Grande do Sul. A petista assume uma cadeira como suplente após o novo prefeito, Luiz Fernando Mainardi (PT), ter escolhido os vereadores Caren Castêncio e Marlon Monteiro, ambos do PT, para comandarem as secretarias de Educação e Assistência Social.

No discurso inaugural, feito na Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), a vereadora deixou claro que seu mandato será marcado pela defesa de pautas que vão muito além da inclusão. A professora destacou que saúde, infraestrutura, oportunidades de emprego e assistência social estarão no radar do seu trabalho no Legislativo.

— Assumo este mandato com o compromisso de lutar por educação de qualidade, inclusão e acessibilidade para todas as pessoas. Como mulher, surda, militante de esquerda e representante do Partido dos Trabalhadores, colocarei sempre a defesa dos trabalhadores e o cuidado com as pessoas no centro das minhas ações, buscando construir políticas públicas que atendam às demandas mais urgentes da nossa comunidade — disse a petista, emocionada após ser empossada.

No ato de posse, um plenário desacostumado com a demanda evidenciou problemas de acessibilidade — e cuja adaptação já começou. O discurso de Ana Paula foi foi traduzido por uma assessora, que oralizou a fala aos demais parlamentares e presentes.

— A Câmara nunca teve acessibilidade. Até nas sessões, muitas vezes nem legenda automática no YouTube era configurado, pra se ter essa noção do quanto a temática da acessibilidade era ignorada. No plenário muito menos, não tinha um intérprete ali para nada. Claro, a gente até entende a questão da demanda, porque não é toda hora que tem uma pessoa surda ali que precise disso. Mas agora, a partir desse início da legislatura, já teve dois intérpretes na posse dos vereadores e do prefeito, e a TV toda começou a se adaptar ao funcionamento. Vai ter uma intérprete que, a princípio, será cedida pela prefeitura, mas tudo ainda está se configurando — relata Marcelo Duarte, assessor da vereadora Ana Paula.

Ana Paula é a segunda pessoa surda a assumir a titularidade de uma cadeira em Câmara Municipal no Estado. Antes dela, Tibiriçá Maineri (Republicanos) foi o pioneiro, quando em 2019 entrou para o Legislativo de Caxias do Sul. Em todo o país, só existem outras duas pessoas surdas que chegaram à vereança.