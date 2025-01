Em reunião com Blinken, ministro japonês diz querer elevar aliança com os EUA a novos patamares

O ministro das Relações Exteriores do Japão, Takeshi Iwaya, se reuniu com o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e afirmou que quer elevar a aliança entre os dois países para "novos patamares". De acordo com comunicado do Ministério japonês, os representantes falaram sobre a não fusão da United States Steel Corporation com a Nippon Steel Corporation.