França denuncia 'forma de imperialismo' de Trump sobre Groenlândia

A França denunciou, nesta quarta-feira (8), uma "forma de imperialismo", após os comentários do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a Groenlândia e o Canal do Panamá.

"Hoje vemos a ascensão de blocos, podemos ver isso como uma forma de imperialismo que se materializa nas declarações que vimos do Sr. Trump sobre a anexação de um território inteiro", disse a porta-voz do governo francês, Sophie Primas.

Na terça-feira, Trump voltou a defender o controle do Canal do Panamá e da Groenlândia por "razões de segurança econômica", sem se recusar a descartar uma ação militar para assumi-los, apesar da rejeição categórica de seus planos por parte do Panamá e da Dinamarca.