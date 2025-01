Mulher morre após acidente entre carro e moto em Gravataí 

Uma mulher de 27 anos morreu após um acidente envolvendo carro e moto em Gravataí, na Região Metropolitana, na noite do último domingo (5). A colisão ocorreu na Avenida Ely Corrêa, no Bairro Parque dos Anjos.

O acidente envolveu uma Honda Hornet 600, com duas pessoas e um Renault Clio. O motorista do carro fugiu do local e foi localizado pela Guarda Municipal de Gravataí na RS-030 e preso em flagrante.

De acordo com o delegado Eduardo Amaral, da Polícia Civil, o motorista do carro foi preso em flagrante por lesão corporal, fuga do local do acidente, embriaguez ao volante, omissão de socorro, resistência e desacato.