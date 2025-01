Metroplan confirma repasse para pagamento de reajuste salarial de rodoviários da Região Metropolitana

Mais de cem mil usuários do transporte metropolitano foram impactados durante paralisação dos rodoviários em dezembro. Kathlyn Moreira / Agência RBS

A Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) confirmou nesta segunda-feira (6) que realizou o repasse de R$ 24,8 milhões às empresas de ônibus metropolitanos para o pagamento do reajuste salarial de 3,34% aos rodoviários da Região Metropolitana, além da quitação de retroativos.

O prazo final para repasse dos valores à categoria terminaria nesta segunda, com a promessa dos profissionais de não paralisar os serviços até esta data. As empresas começaram a receber os recursos de subsídio tarifário em 30 de dezembro e o pagamento foi finalizado na sexta-feira (3). Com isso, cerca de seis mil trabalhadores de 24 empresas foram beneficiados.

A categoria realizou paralisações no serviço em dezembro, cobrando valores que deveriam ter sido recebidos em junho do ano passado, conforme o Sindicato dos Rodoviários de Guaíba e Região.

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários Intermunicipais, de Turismo e de Fretamento da Região (Sindimetropolitano) e o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Rio Grande do Sul confirmaram a quitação das quantias.

Em caso de não cumprimento da medida, firmada em um acordo no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) no mês passado, os trabalhadores fariam uma nova manifestação a partir desta terça (7).

Inicialmente, o acordo previa o pagamento de R$ 26 milhões às empresas, o que de acordo com o superintendente da Metroplan, Francisco Hörbe, não ocorreu em razão do fato de que parte das companhias não atendeu, na integralidade, os pedidos da fundação. Documentos pendentes ainda podem ser apresentados.

