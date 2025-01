Motorista embriagado envolvido em acidente com morte em Gravataí é solto

Motorista havia fugido do local do acidente, mas foi encontrado pela Guarda Municipal de Gravataí na Rs-030. Moises Maciel / Arquivo Pessoal

O homem de 24 anos envolvido em um acidente com morte em Gravataí, na noite do último domingo (5), recebeu liberdade provisória após audiência de custodia na segunda-feira (6). Ele conduzia o veículo Renault Clio que atingiu uma motocicleta. O teste do etilômetro após o acidente constatou que ele apresentava taxa de álcool por litro de ar acima do permitido. O caso está sendo investigado como homicídio culposo.

A colisão aconteceu na Avenida Ely Corrêa, no Bairro Parque dos Anjos. Ele foi identificado como Felipe Santos da Silva. A reportagem de Zero Hora não localizou a defesa do motorista e o espaço segue aberto para manifestação.

O motorista teve a carteira nacional de habilitação (CNH) suspensa por um ano. Ele deve manter o endereço atualizado e comparecer mensalmente em juízo, para justificar as atividades, além de permanecer em domicílio entre 20h e 6h.

A vítima foi identificada como Paula Wienandts Lino. Ela era passageira da motocicleta e chegou a ser encaminhada para o Hospital Dom João Becker, mas não resistiu. O condutor da moto, Vinicius Bento Ribeiro, 26 anos, segue hospitalizado. O estado de saúde dele não foi divulgado.

De acordo com testemunhas, houve uma discussão envolvendo os dois motoristas momentos antes da colisão. Após isso, condutor do Clio teria atirado o carro contra a motocicleta. Ele fugiu do local e foi localizado pela Guarda Municipal de Gravataí na RS-030. Silva foi submetido ao teste do etilômetro após o acidente, que constatou 0,53 miligramas de álcool por litro de ar. A taxa está acima do que é considerado crime de trânsito.