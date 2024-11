Depois de 11 anos, o motorista acusado de matar a estudante Bruna Lopes Capaverde, então com 15 anos, foi condenado a 12 anos e oito meses de prisão pelo Tribunal do Júri na última terça-feira (12). Diego Alberto Joaquim da Silva, 40, respondeu por homicídio com dolo eventual, ou seja, com o entendimento que ele assumiu o risco de matar por estar embriagado. Apesar da pena em regime fechado, Silva poderá recorrer em liberdade.