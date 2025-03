Homem é atropelado enquanto trabalhava na roçada de canteiro em Nova Petrópolis

Um servidor da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Nova Petrópolis foi atropelado enquanto trabalhava na roçada do canteiro da Avenida Padre Affonso Theobald. A ocorrência foi registrada às 9h50min desta segunda-feira (10), e a motorista prestou socorro à vítima, de acordo com a Brigada Militar.

O servidor foi socorrido pelo Samu ao hospital de Nova Petrópolis e, depois, transferido ao Hospital Pompeia em Caxias do Sul . A Polícia Civil não divulgou informações sobre o estado de saúde da vítima. De acordo com o delegado Fábio Idalgo Peres, o caso será investigado .

"O vice-prefeito de Nova Petrópolis, Alexandre da Silva, e o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Clodoir Bohn de Lima, estiveram no local do acidente e no Hospital Nova Petrópolis acompanhando o atendimento e prestando todo o suporte necessário ao servidor."