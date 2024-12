Nova empresa responsável por coleta de lixo em Viamão chega a todos os bairros, mas frequência ainda é motivo de reclamações

Uma semana após uma nova empresa assumir a coleta de lixo domiciliar, o cenário ainda é de lixeiras cheias e reclamações de moradores de parte dos bairros de Viamão. A cidade sofre com problemas no serviço há mais de um mês, o que levou ao rompimento do contrato com a antiga empresa. A nova prestadora do serviço é a Brisa Transportes, mediante um contrato emergencial de R$ 10 milhões, vigente por 12 meses.