Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

A festa que movimentou a programação do pré-Natal no Complexo Fabbrica, denominada Tardinha, realizada no sábado dia 21, teve Gustavo Marchi e Deise Castro, do NIX Bar e Cozinha, no comando do início da temporada de verão com direito a show de pagode do Grupo Sintonia, e a eclética setlist dos DJs Lucas Rodrigues, Bruninho e Gabi Rossetti. A arquiteta Eduarda Ruzzarin Menezes assinou o layout da baladinha com muita areia e bangalôs em clima de praia. O animado encontro reuniu as caras da nova geração entre 15h e 00h. Gustavo e Deise já reservaram o dia 8 de março para mais uma edição do projeto temático da estação.