Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Coloridos



Os manos empresários florenses Deunir e Itacir “Neco” Argenta assinam, ao lado do afinado time do centro de eventos da Vinícola Luiz Argenta, os preparativos para realizar a festa de Réveillon, nos salões e jardins da vinícola em Flores da Cunha. Na programação haverá menu com curadoria do chef de cozinha Wander Bresolin, mesa de antepastos, buffet, sobremesas e espetáculo de fogos ao som da dupla Tita Sachet e Rafa Gubert acompanhado pela performance do elenco da Banda Só Amor e show com Eletrosax. A noite será regada com vinhos e espumantes icônicos da adega.