Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Sempre teve um grande prazer em estar entre as gentes. Apaixonado pela cultura, em particular pelas artes plásticas e pelo teatro, engatou a carreira como colunista social do Pioneiro em 1987. Com uma extensa trajetória na comunicação, é um expressivo divulgador da cultura, do comportamento e também incentivador dos feitos dos nomes tradicionais e os nomes revelação de toda a Serra gaúcha. Está à frente de mais de 20 edições do projeto solidário Feijoada do Pulita.