Grupo G50 promove encontro beneficente em prol da Associação Mão Amiga

O último sábado, dia 3, foi marcado por solidariedade e boa gastronomia nos jardins e salões do Samuara Hotel. Com a presença de empresários influentes da região, o Grupo G50 do Bem promoveu um almoço com objetivo benemerente em prol da Associação Mão Amiga.

O evento, que teve a chancela do casal Clóvis e Eunice Tramontina, foi centrado em um autêntico churrasco gaúcho. Personalidades de diversas áreas prestigiaram o encontro, reforçando o espírito de união e compromisso social que marca as ações do G50. Além da experiência gastronômica, o encontro destacou a importância da responsabilidade social no meio empresarial, fortalecendo a rede de apoio com iniciativas que transformam vidas na comunidade.