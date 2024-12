Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Itinerário



O Oriente Médio é o destino escolhido pelo cirurgião plástico Roberto Carpeggiani e sua elegante mulher, Flora Magnabosco, que embarcarão amanhã rumo à Doha, no Qatar, onde celebrarão o Natal no Souq Waqif by Tivoli. Já, a contagem regressiva para a chegada de 2025, o casal aterrissará em Tunes, em um giro turístico que incluirá visita à cidade de Ong Jemal, que serviu de cenário para o filme O Paciente Inglês (1996), dirigido por Anthony Minghella. Depois, mapearão Kairouan, cidade sagrada do Islã, considerada patrimônio mundial da Unesco e, na sequência, desfrutarão do mar mediterrâneo de Hammamet, balneário conhecido como a Saint Tropez da Tunísia.