Como Isabelle Randon Frota transforma a essência das famílias empresárias em legado e inovação

Isabelle Randon Frota, filha de David Abramo Randon e Rosane Bueno Randon, pisciana nascida em São Paulo, que guarda em seu coração memórias de sua infância em Caxias do Sul, cercada pela família e com a alegria dos encontros de domingo na casa dos avós. Entre as conversas à mesa e o carinho compartilhado, ela aprendeu o valor do pertencimento, da união e do amor que transcende gerações — Esses momentos me ensinaram o que realmente importa na vida. É esse sentimento de acolhimento que imprimo em tudo o que realizo.

Movida por essa essência familiar, Isabelle escolheu um caminho que entrelaça sua vivência com a paixão por transformar. Graduou-se em Administração com ênfase em Empreendedorismo pela PUCRS em 2015, certa de que ali estava a base para seu propósito — Desde o início, sabia que desejava contribuir para o desenvolvimento das famílias empresárias, não apenas com foco na minha, mas na de muitas.

Com ímpeto de aprender, Isabelle buscou formação em instituições renomadas pelo mundo, de Wharton, nos Estados Unidos, à Universidade de British Columbia, no Canadá, acumulando ferramentas que lhe permitissem olhar para cenário de forma completa com especializações como Personal and Executive Coach e certificações pelo ISE Business School, com na capital paulista, em Desafios da Família Empresária e Conselheiros de Empresas de Controle Familiar — Cada curso foi mais do que um aprendizado técnico; foi uma troca humana, uma expansão de visão. É nesse espaço de conexão que surgem as melhores ideias.

Foi com esse espírito que, em 2018, fundou a IR Family & Business, um projeto que nasceu de sua experiência pessoal e se desenvolveu como um farol para muitas famílias empresárias no Brasil. Isabelle relembra com carinho um de seus projetos mais marcantes: a construção de um Protocolo Familiar — Naquele dia, ao apresentar o documento, percebi nos olhos da família uma emoção que transcendeu as palavras. Era mais do que regras e valores no papel; era o legado sendo celebrado e renovado.

Para Isabelle, trabalhar com empresas familiares é mais do que um ofício; é uma convocação. Ela acredita que tradição e inovação não precisam ser forças opostas, mas sim, complementares — Quando conseguimos respeitar a essência de quem fundou a empresa e, ao mesmo tempo, abraçar o novo, criamos uma estratégia verdadeiramente duradoura. Isso, para mim, é a arte da longevidade.

O futuro das empresas familiares, conforme traduz Isabelle, está na preparação das novas gerações. Com uma transferência de riqueza global sem precedentes prevista para as próximas décadas, ela questiona: — Como vamos educar e preparar os herdeiros para assumirem essa responsabilidade? Essa é a chave que garantirá que os negócios não apenas sobrevivam, mas prosperem.

No dia a dia, Isabelle encontra a plenitude nos momentos simples ao lado de sua família. A bonita mulher de Davi Couto Frota, é mãe de Antonio e Francisco, seus maiores tesouros — O bom da vida é estar com quem amo, cercada de carinho e atenção. Essas relações dão sentido a tudo.

Se pudesse voltar no tempo, ela diria a si mesma para confiar no processo — Não tenha pressa. Cada desafio carrega uma lição, e as pessoas que nos inspiram são os maiores presentes que podemos ter.

Para Isabelle, a vida é mesmo uma arte – um quadro em constante construção, elaborado em cores, formas e texturas que contam histórias de aprendizado, amor e transformação. E é nessa jornada, com ética, confiança e coerência, que ela deixa sua marca, contribuindo para que famílias empresárias a preservarem suas raízes enquanto encontram novas asas para voar.

