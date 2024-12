Veja quem brilhou no casamento de Eduardo Betiollo Caetano e Laura Horbach

Eduardo & Laura



Laura Horbach trocou alianças e juras de amor com Eduardo Betiollo Caetano, em cerimônia realizada ao vespertino do sábado, dia 7, no altar da Igreja São Pelegrino. Familiares e amigos do jovem casal foram acolhidos com a elegância dos pais deles, Ademir José Horbach, Maria de Fátima Bec Horbach, Ciríaco da Costa Caetano Filho e Sandra Betiollo, ao som do piano de Johnny Macedo, nos salões do Villa Basilico que teve banquete com sequência dançante com repertório ao vivo do incensado DJ Danna, da banda Pura Curtição.