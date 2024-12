Lei obriga operadoras a agendarem hora em vez de turno para atender clientes em Porto Alegre

Uma lei em vigor desde o início de dezembro, em Porto Alegre , obriga as operadoras de telefonia, internet, TV por assinatura a agendarem atendimentos aos clientes por hora e não mais por turno , como ocorre normalmente. Além disso, o horário passa a ser escolhido pelo usuário do serviço, que define se prefere ser atendido das 9h às 10h ou das 15h às 16h, por exemplo.

A medida foi aprovada pela Câmara Municipal de Porto Alegre , que também promulgou a lei. O autor do projeto, vereador João Bosco Vaz (PDT), justificou a proposta dizendo que "os clientes muitas vezes deixam de comparecer ao trabalho, ou de realizar tarefas importantes da rotina".

— As empresas precisam ordenar isso aí, marcar o horário. Se não exato, o horário aproximado. Na situação que está, não dá. Por isso que eu fiz um projeto, que agora é lei — disse ao g1.

Caso a empresa descumpra a norma, ela fica sujeita a duas penalidades: uma notificação da prefeitura para adequação à norma no prazo de 30 dias e, em caso de não adequação, o pagamento de uma multa de mil unidades financeiras municipais (UFMs). A UFM vale, atualmente, cerca de R$ 5,50. Com isso, a multa às operadoras pode chegar a R$ 5,5 mil.

"Descaso", diz cliente

Moradora de Porto Alegre, a administradora Maitê Stockey solicitou a instalação de rede de internet em um apartamento que colocará para alugar em Capão da Canoa, no Litoral Norte. Ela diz ter viajado 400 quilômetros , somando ida e volta, para aguardar a equipe da operadora no último sábado (7). Contudo, ninguém apareceu.

— Fiquei a manhã inteira esperando, no horário das 8h ao meio-dia. Reagendaram para a parte da tarde, das 15h às 18h. Eu fiquei até as 18h esperando e, de novo, ninguém apareceu — conta Maitê.

Maitê registrou uma reclamação no site Reclame Aqui contra a empresa, que não respondeu ao contato da cliente na página.

— É o descaso com o cliente, a falta de uma justificativa, de uma solução para o problema causado. E ninguém me garante que na próxima vez não vai acontecer a mesma coisa — afirma.

O g1 entrou em contato com a Conexis Brasil Digital, entidade que representa as empresas de telecomunicações e de conectividade, mas não obteve um posicionamento até a atualização mais recente desta reportagem.

No projeto, o vereador João Bosco Vaz ressaltou que a lei "exigirá melhor planejamento das empresas e talvez até a ampliação do número dos seus prestadores de serviços, mas não é possível que o ônus da espera e da má prestação recaia todo sobre os clientes". A forma de fiscalização do tema ainda não foi definida.