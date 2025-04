'Quanto dos sonhos de uma mulher são realmente seus?', reflete a escritora Chimamanda Ngozi Adichie

No centro da trama está Chiamaka, uma escritora que desafia a tradição e rejeita um casamento, destruindo as esperanças que esta união representava para sua família abastada.

"Acho que o mundo ainda é muito opressivo para as mulheres. As mulheres são julgadas com mais severidade quando são egoístas ou têm ambição", acrescenta.

No início do romance, as quatro personagens acreditam saber o que querem da vida e do amor, mas suas dúvidas começam a crescer quando surgem os temores de oportunidades perdidas e elas enfrentam a pressão social e o racismo. Apesar de tudo, elas apoiam umas às outras.