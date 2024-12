Obra de conjunto habitacional com mais de 500 casas para atingidos pela enchente em Porto Alegre começa na próxima semana

O loteamento fica na estrada João de Oliveira Remião, no bairro Lomba do Pinheiro, zona leste da capital. A assinatura da ordem de início da obra vai ocorrer em um ato com a presença do Ministro das Cidades, Jader Filho, que pode ocorrer entre os dias 18 e 20. A partir de então, a construtora já poderá iniciar os trabalhos.