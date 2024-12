Prefeitura de Eldorado do Sul terá de corrigir dados que afetam 2,3 mil cadastros do programa Compra Assistida

A prefeitura de Eldorado do Sul , na Região Metropolitana, terá de corrigir dados que afetam os cadastros de famílias indicadas para participar do programa Compra Assistida . Dos 12 planos de trabalho, em que são apresentados os laudos de residências afetadas pela enchente, apenas um foi aprovado pelo governo federal.

Isso significa que cerca de 2,3 mil famílias terão de aguardar uma nova análise para saber se tem direito a um imóvel de até R$ 200 mil, a ser comprado pela Caixa Econômica Federal. Apenas 58 famílias do município já estão cadastradas no programa.

Os dados foram apresentados pela Defesa Civil Nacional em reunião realizada na sexta-feira (6) com o Ministério Público Federal (MPF). A prefeitura e líderes comunitários também participaram do encontro.

Os planos de trabalho são enviados para a Defesa Civil Nacional, que analisa a validade dos documentos. Quando é registrada alguma inconsistência, eles retornam para a prefeitura. Entre as irregularidades nos planos, há divergência de dados entre o que consta nas fotos das residências e as informações das famílias indicadas ao cadastro. Segundo o MPF, a prefeitura reconheceu os problemas durante a reunião.

Procurado pela reportagem de Zero Hora, o secretário Municipal de Habitação, João Ferreira, explicou que embora a maioria dos planos apresente alguma inconsistência, a totalidade dos cadastros não precisará ser refeita. Cada plano diz respeito a um bairro do município, portanto, corrigindo-se as informações, eles serão enviados novamente para análise.